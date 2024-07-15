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На Украине вдвое сократилось количество доносов о нарушении закона о госязыке

Языковой омбудсмен Креминь: за полгода на Украине подано 1062 доноса о госязыке

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Тарас Кремінь/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

За первые шесть месяцев текущего года граждане Украины написали более тысячи доносов о нарушении закона о государственном языке. Об этом в эфире Национального телемарафона страны сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень.

Он пояснил, что с января по июль бдительные украинцы подали 1062 соответствующих заявления, что вдвое меньше, чем было в первом полугодии 2023 года. Среди городов-антилидеров в деле несоблюдения закона о госязыке он назвал Киев, Одессу и Харьков.

По словам омбудсмена, чаще всего нарушения языкового закона происходят при общении в интернете, а также в сфере обслуживания, при предоставлении сведений о товарах и услугах, в рекламе и в образовательной сфере.

11 июля Креминь пожаловался на отсутствие украинского языка в интернете. Его также возмутило использование негосударственного языка в точках общепита, в наружной рекламе и даже в частной жизни дома. По его словам, украинские школьники «склонны к двуязычию» и при этом недостаточно знают государственный язык.

Ранее сообщалось, что Одесская область оказалась в лидерах по сопротивлению украинизации.

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