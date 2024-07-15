В Нижнем Новгороде загорелось заброшенное здание на Московское шоссе. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

В соцсетях уточнили, что пожар начался на территории предприятия «Бальзам». По данным ведомства, возгорание началось на первом этаже в четырехэтажном здании. На место происшествия направили спасателей по повышенному рангу № 2.

Очевидцы отметили, что столб черного дыма виден уже из разных районов города.

До этого на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) произошло ДТП с участием грузовиков, одна из фур загорелась. По данным Telegram-канала «Раменское Жуковский», пожар произошел на трассе в районе Гжели. На кадрах виден разрушенный разделительный отбойник и горящий большегрузный автомобиль. Пламя охватило практически весь его кузов, за исключением задней части. Также на проезжей части видны другие грузовики, включая автовоз.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.