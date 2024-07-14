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Таиланд продлит 60-дневный безвиз для россиян

В Таиланде подпишут постановление о 60-дневном безвизовом режиме для россиян

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Shutterstock

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подпишет 15 июля постановление о продлении безвизового режима на срок до 60 дней для граждан России и других государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Премьер-министр собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран», — рассказали в кабмине.

Отмечается, что власти страны продолжат привлекать в страну туристов.

Безвизовый режим для граждан России продолжительностью 60 дней действует в Таиланде с 1 мая 2024 года.

В начале июля Ассоциация туроператоров России показала статистику за первое полугодие 2024 года, согласно которой Таиланд за шесть месяцев посетили 920 989 россиян. Рост турпотока в июне составил 23%.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала историю россиянки, переехавшей с семьей жить на Пхукет.

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