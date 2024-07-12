Россиянина наказали за публикацию флага ЛГБТ после признания движения экстремистским

В Москве мужчину оштрафовали за флаг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), опубликованный им во «ВКонтакте» после признания движения экстремистским. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

В декабре прошлого года 49-летний москвич Евгений В. выложил на своей странице в социальной сети пост с радужным флагом. На него наткнулись сотрудники центра «Э», и в отношении мужчины было возбуждено административное дело за распространение символики экстремистской организации.

Москвичу не смогли вручить повестку, и на слушаниях Евгений не появился. В марте суд заочно оштрафовал нарушителя на 2000 рублей. Тем не менее мужчина обжаловал приговор, и 10 июля дело отправили на повторное рассмотрение.

«Это борьба с радугой, а радуга — это заповеди потомков Ноя», — заявил Евгений журналистам, отсылая к библейскому значению радуги, то есть знаку вечного завета между Богом и людьми.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны. Иск рассматривали в закрытом режиме: в зале суда присутствовали только представители Минюста, а журналистов пустили на оглашение решения. В Кремле процесс комментировать отказались и заявили, что не следят за ним.

Ранее россиянка пожаловалась на торт «Радуга» за пропаганду ЛГБТ.