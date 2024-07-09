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В астраханском Знаменске ввели красный уровень террористической опасности

Красный уровень террористической опасности ввели в Знаменске из-за дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Красный уровень террористической опасности ввели в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Знаменск, расположенном в Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ЗАТО Олег Глотов.

«9 июля в 4:54 [мск] начальником Знаменского местного гарнизона введен красный уровень террористической опасности», — сообщил он.

По словам Глотова, особый режим ввели из-за прилета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с оперативной обстановкой глава ЗАТО призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что ночью в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты отразили массированную атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северную часть российского субъекта. При этом никакой информации о пострадавших не поступало, уточнил представитель властей.

Также в ночь на 9 июля атаке украинских БПЛА подверглась Волгоградская область. Сработавшие в регионе системы ПВО сбили беспилотники, но их обломки упали на электрическую подстанцию в городе Фролово и нефтебазу в городе Калач-на-Дону. В результате на этих объектах начались пожары.

Ранее в РФ создали систему для защиты важных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.

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