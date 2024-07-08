Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве под ракетный удар попала детская больница, есть погибшие

КГВА: в Киеве пять человек погибли в детской больнице при ракетном ударе

close
100%
Генеральная прокуратура Украины

В Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет», в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал киевской городской военной администрации (КГВА).

Уточняется, что под удар попало токсикологическое отделение. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе украинской столицы.

По словам главы КГВА Сергея Попко, также пострадали не менее девяти человек.

Mash сообщает, что в Киеве на месте взрывов находят поражающие элементы ракет ПВО ВСУ.

Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал фото поражающих элементов от ракеты С-300, которая использовалась расчетами киевской ПВО для отражения ударов.

Утром 8 июля Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что по территории Киева ударили гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Согласно публикации, ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны.

В украинских пабликах распространяли фотографии дымных столбов, висящих над городом после серии взрывов.

При этом киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны отражали ракетную атаку по украинской столице.

Российские власти неоднократно официально заявляли, что наносят удары только по украинской военной инфраструктуре. Обычно в таких случаях в различных регионах Украины объявляется воздушная тревога.

В Минобороны России уточняли, что атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами