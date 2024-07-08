В Киеве под ракетный удар попала детская больница, есть погибшие

В Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет», в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал киевской городской военной администрации (КГВА).

Уточняется, что под удар попало токсикологическое отделение. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе украинской столицы.

По словам главы КГВА Сергея Попко, также пострадали не менее девяти человек.

Mash сообщает, что в Киеве на месте взрывов находят поражающие элементы ракет ПВО ВСУ.

Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал фото поражающих элементов от ракеты С-300, которая использовалась расчетами киевской ПВО для отражения ударов.

Утром 8 июля Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что по территории Киева ударили гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Согласно публикации, ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны.

В украинских пабликах распространяли фотографии дымных столбов, висящих над городом после серии взрывов.

При этом киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны отражали ракетную атаку по украинской столице.

Российские власти неоднократно официально заявляли, что наносят удары только по украинской военной инфраструктуре. Обычно в таких случаях в различных регионах Украины объявляется воздушная тревога.

В Минобороны России уточняли, что атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.