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На протестах во Франции задержали 25 человек

Figaro: французская полиция задержала на акции протеста в Ренне 25 человек

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Nacho Doce/Reuters

Во Франции правоохранители задержали участников акции протеста после объявления результатов второго тура парламентских выборов. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на источники в полиции.

«В Ренне во время <…> запрещенной манифестации задержано 25 человек», — уточнили в публикации.

Французы собрались на городской площади Сент-Анн, чтобы прокричать антифашистские лозунги. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона незаконной манифестации.

Накануне корреспондент усомнился в стремлении французов голосовать на выборах. Журналист отметил отсутствие ажиотажа на избирательных участках в центре Парижа, как был в первом туре выборов. Представитель одного из избирательных участков рассказал, что на его участке проголосовало чуть менее 200 человек.

Ранее 218 французских политиков сняли кандидатуры с выборов.

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