Упавшее дерево придавило мужчину во время урагана в Подмосковье

В подмосковном Домодедово дерево упало на мужчину во время урагана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского округа.

Несчастный случай произошел в деревне Проводы. По предварительным данным, неизвестный шел по лесу во время непогоды. Дерево, поваленное шквалистым ветром, придавило пешехода.

«Пострадал неизвестный мужчина, на вид 40 лет. Место жительства неизвестно. Документов при себе нет», — отметили в пресс-службе.

Пострадавшего обнаружили на расстоянии 300 метров от дороги, он получил несовместимые с жизнью травмы.

В пятницу в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В прогностическом центре «Метео» сообщали, что в Москве в течение дня ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в период с 18:00 до полуночи — сильные ливни и шквалистый ветер до 25-27 м/с.

Ранее стало известно о двух москвичах, пострадавших при падении деревьев во время урагана.