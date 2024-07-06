Из-за урагана «Аэрофлот» отменил семь авиарейсов в Москву и из Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отменены рейсы SU1276/1277 Москва — Казань — Москва, SU1052/1053 Москва — Махачкала — Москва, SU1200/1201 Москва — Пермь — Москва, SU1218/1219 Москва — Самара — Москва, SU1246/1247 Москва — Оренбург — Москва, SU1320/1321 Москва — Мурманск - Москва и SU1188/1189 Москва — Волгоград — Москва.

«Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета», — сообщили в авиакомпании.

Пострадавшим пассажирам будут начислены бонусные мили компании.

До этого стало известно, что во время урагана 5 июля молния ударила в самолет S7 на рейсе «Москва-Новосибирск».

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые сейчас пилят и вывозят за пределы города.

Ураган сорвал часть крыши на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления, в результате чего оказался поврежден контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Шереметьево пассажиры пожаловались на коллапс у стоек регистрации из-за урагана.