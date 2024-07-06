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В Москве во время урагана выпала почти половина месячной нормы осадков

Заммэра Бирюков: в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков

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Москва с огоньком | Новости Москвы/VK

Почти половина месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы в результате ливня, обрушившегося на населенный пункт 5 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства российской столицы.

В заявлении приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он подчеркнул, что ливень сопровождался грозой и сильным ветром.

«В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков. В основном их объем приняла водосточная сеть», — уточнил представитель властей.

Он добавил, что также оперативный пропуск воды обеспечивали сотрудники дорожных служб и инженерных компаний. Кроме того, к работе были привлечены бригады ГУП «Мосводосток».

Как сказал Бирюков, специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые сейчас пилят и вывозят за пределы города.

«Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено», — добавил заместитель мэра.

По информации оперативных служб, во время урагана 5 июля в российской столице пострадали два человека. Они получили травмы в результате падения деревьев из-за сильного ветра.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили о новой волне аномальной жары.

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