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У туристов в посольстве Японии стали требовать подтверждающие видео

Посольство Японии стало требовать подтверждение пользования иностранным банком

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Jae C. Hong/AP

Посольство Японии в последнее время стало предъявлять новые требования к заявителям на визу из России. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на представителей визовых агентств, помогающих оформить документы на въезд.

По данным портала, в случае предъявления туристом выписки со счета иностранного банка японские консулы просят подтвердить, что картой владеет именно он. Для этого человека просят записать видео с открытым личным кабинетом банка.

Отмечается, что наличие иностранной карты не является обязательным условием для одобрения заявки на визу, поэтому сложно сказать, с чем связана такая мера.

При этом, по словам специалистов визовых агентств, Япония остается лояльной к россиянам. Визы одобряют почти всем даже после того, как зададут дополнительные вопросы или попросят видеоподтверждение.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупреждала, что сроки рассмотрения заявлений на итальянский шенген в Москве снова выросли. Теперь время ожидания может превышать 45 дней.

В мае россиянам назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе. Одна из них — наличие у заявителя долгов.

Ранее стало известно, кто в России рискует стать невыездным.

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