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«Кипящая кастрюля»: экологи раскрыли, дойдет ли до России тепловой купол из США

Эколог Жуков: формирование теплового купола в РФ зависит от метеоусловий

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Аномальная волна жары обрушилась на северо-восток США из-за теплового купола. Ученые выяснили, что он накроет вскоре и другие страны, а его влияние задержится надолго. Это явление напоминает кипящую кастрюлю с закрытой крышкой, отметил в беседе с 360.ru эколог Владислав Жуков. Вероятность формирования купола над Россией, по словам экспертов, зависит от метеоусловий.

Тепловой купол — это метеоявление, связанное с глобальным потеплением, когда в атмосфере формируется область горячего воздуха в виде перевернутой чаши, объяснил Жуков. Это происходит из-за отсутствия циркуляции, когда высокое давление выталкивает из атмосферы воздух вниз, после чего он сжимается и нагревается.

В некоторых штатах Америки из-за купола воздух нагрелся до 45-47 градусов, отметил эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Сообщалось, что жара в Вашингтоне достигла исторического рекорда. Москвичей эксперт успокоил – в ближайшее время до столицы это погодное явление не дойдет.

«Вероятность формирования теплового купола над Москвой и областью зависит от метеорологических условий и поведения струйного течения, которые обычно перемещают такие системы с запада на восток», — пояснил эколог.

По словам Рыбальченко, в прогнозах на июль данных о формировании теплового купола в столичном регионе нет, однако ожидаются тепловые волны. Это длительные периоды жары с экстремальными температурами, которые уже наблюдаются и происходят из-за глобальных изменений климата.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34 градусов, в Подмосковье — до +36. В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики ранее рассказали, когда в Москве спадет жара.

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