Арсенал оружия и боеприпасов нашли в квартире сахалинского пенсионера

В городском округе Долинский задержан 67-летний местный житель, который хранил у себя дома огнестрельное оружие, патроны и порох. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы поступила информация о том, что 67-летний сахалинец устроил дома склад боеприпасов. В ходе досмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, 115 патронов различного калибра, четыре металлические банки, пластиковую бутылку и картонную упаковку с охотничьим порохом.

«Среди изъятых патронов для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия 50 штук — это боеприпасы, самодельно снаряженные из заводских частей, остальные изготовлены промышленным способом», — сообщает «МВД Медиа».

Как объяснил владелец арсенала, большую часть боеприпасов он нашел более 20 лет назад, патроны приобрел в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело. Найденное орудие направлено на баллистическую экспертизу.

Ранее Петербуржец напился и принес в полицию арсенал оружия.