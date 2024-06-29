Нашедший помощь для военных на свалке ростовчанин сообщил о деле на себя

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против дальнобойщика Александра Закутнего, который полгода назад нашел на свалке гуманитарную помощь для российских военнослужащих. Об этом сообщает 161.RU.

В публикации отмечается, что в январе 2024 года мужчина обнаружил на свалке на границе Ростовской области и Донецкой народной республики самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма для военных, которые были закатаны в землю бульдозером.

Мужчина отправил информацию о находке в приемную СКР, через месяц на место должны были прибыть силовики из Москвы для расследования, отмечает издание.

По его словам, спустя полгода после случая на свалке ничего не изменилось, вещи продолжают там лежать. За это время у Закутнего регулярно проводились обыски и допросы.

В публикации подчеркивается, что СКР завел дело 3 июня. В уголовном деле подчеркивается, что следователь получил достоверную информацию о том, что Закутний может хранить дома наркотические средства и боеприпасы.

До этого в ДНР началась проверка по факту обнаружения на свалке военных курток, носилок и медикаментов с истекшим сроком годности.

Ранее депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи.