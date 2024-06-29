Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания Томас Крюгер утверждает, что агенты спецслужб США несколько лет назад пытались мешать строительству «Северного потока- 2». Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Крюгер ссылается на показания неназванных свидетелей, которые утверждают, что представители американских спецслужб активно выступали за экологические ассоциации Мекленбург-Передняя Померания. Это делалось для того, чтобы предотвратить строительство газопровода.

Крюгер добавил, что агент США встречался со свидетелем прямо на месте и заявлял, что его миссия обосновывается интересами Соединенных Штатов. Председатель СДПГ подчеркнул, что правительство США во время администрации экс-президента Дональда Трампа использовало ресурсы спецслужб, чтобы противодействовать строительству «Северного потока — 2».

До этого стало известно, что комиссия вызвала в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока — 2» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Ранее Шольц заявил, что Германия не вернется к «старым добрым временам».