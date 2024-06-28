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Семь детей госпитализировали после удара молнии в США

NBC News: в США после удара молнии в больницу забрали семь детей

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Sean McAuliffe/Unsplash

В штате Юта (США) несколько детей пострадали от удара молнии во время прогулки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пресс-службу офиса шерифа округа Севир.

Инцидент произошел 27 июня на востоке округа. Как рассказали в полиции, группа из пятидесяти детей была на прогулке, когда началась гроза. В какой-то момент рядом с ними ударила молния, после чего несколько несовершеннолетних почувствовали недомогание. Семь человек были госпитализированы бригадами скорой помощи в медучреждения города Салина.

Состояние двух детей при осмотре вызвало опасения врачей. Как рассказали в офисе шерифа, медики диагностировали у них «серьезные повреждения» (какие именно в полиции не уточнили). Поэтому их на вертолете забрали в больницу города Лихай.

До этого восьмилетняя россиянка чудом выжила после удара молнии, девочка уже пришла в себя и идет на поправку.

Ранее на Сахалине ребенка госпитализировали после удара током на опоре ЛЭП.

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