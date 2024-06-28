Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илью Варламова оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал блогера Варламова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

close
100%
РИА «Новости»

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — приводит слова судьи корреспондент агентства.

Протокол против блогера о дискредитации армии России Тверской районный суд Москвы зарегистрировал 30 мая.

В феврале Telegram-канал Shot писал, что у Варламова обнаружили долг на сумму 1 млн 55 тыс. рублей, в связи с чем его ищут судебные приставы.

Варламова признали иностранным агентом 23 марта 2023 года. По версии Минюста, блогер распространял публикации иностранных агентов — телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) и главного редактора «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом). Помимо этого, его уличили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, ведомство нашло доказательство поддержки Варламова от иностранных источников.

Ранее Варламова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами