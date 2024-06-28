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В Верховной раде Украины оценили грядущую зиму

В Раде призвали готовиться к самой сложной зиме в новейшей истории Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории страны, поэтому гражданам следует готовиться и подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если существует дача или городской дом, в которых можно установить солнечные панели и аккумуляторы, или генераторы, то необходимо заранее подготовиться.

По его словам, «не нужно быть экспертом», чтобы понять, что «даже по всем оптимистичным прогнозам» эта зима будет точно сложнее, чем зимы в предыдущие годы.

До этого глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что гражданам Украины, проживающим в прифронтовых районах, не будут отключать электроснабжение.

При этом он отметил, что правительство Украины разрабатывает методику применения отключений для некоторых прифронтовых территорий, где сложилась тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов.

Ранее в Харькове были введены аварийные отключения света.

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