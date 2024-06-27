В России суд объявил в международный розыск гражданина США

Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор гражданину США, участвовавшему в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Следственный комитет России.

Отмечается, что доказательств, собранные следователями, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора американцу Марку Уильяму Эллербруку. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По данным следствия, в 2022 году Эллербрук прибыл на территорию Украины, чтобы за денежное вознаграждение принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Утверждается, что американец в качестве наемника вступил в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ. Далее мужчина прошел военную подготовку и получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.

С марта 2022-го по июнь 2023 года Эллербрук принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против военнослужащих ДНР, ЛНР и Вооруженных сил России, систематически получая за это деньги.

Приговором суда гражданину США заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Эллербрук объявлен в международный розыск.

Ранее СК установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ более 3 тысяч наемников.