В Чебоксарах 12-летняя школьница подрабатывала курьером у мошенников

В Чебоксарах 12-летняя девочка подрабатывала курьером у телефонных мошенников и помогла им похитить деньги у пенсионера. Об этом сообщает городское управление МВД.

Мошенники сообщили 71-летнему пенсионеру, что его супруга якобы попала в аварию и ей срочно необходимы средства на лечение. Пожилой мужчина поверил аферистам и собрал наличные в сумме 800 тысяч рублей. Забирать деньги приехала несовершеннолетняя девочка.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, как удалось установить полицейским, 12-летняя школьница нашла в сети объявление о подработке. Неизвестные предложили ей забирать деньги по указанным адресам, оставляя себе небольшую сумму, несовершеннолетняя не знала, что вовлечена в преступную схему. Из 800 тысяч рублей, полученных от потерпевшего, 10 тысяч она оставила себе, остальное отправила своим «работодателям».

Родителям школьницы придется возместить причиненный чебоксарцу ущерб в полном объеме.

До этого сообщалось, что в Саяногорске школьник предоставил мошенникам доступ к банковскому счету отца и помог оформить на него кредит. Девятилетний мальчик играл на телефоне в онлайн-игру, на связь с ним вышли неизвестные. В течение недели аферисты переписывались с ребенком, за это время мальчик неоднократно отправлял злоумышленникам фотографии банковского приложения с телефон отца. Получив доступ к онлайн банку саяногорца, на него оформили кредитную карту с лимитом 140 тысяч рублей.

Ранее в Орске мошенники запугали семиклассницу и оформили кредит на ее мать.