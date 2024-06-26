Двухмесячный младенец едва не задохнулся в дыму из-за возгорания кастрюли

В Петербурге двухмесячный мальчик попал в больницу, отравившись продуктами горения. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире на Московском проспекте, мать стерилизовала бутылочки, в которых давала сыну смесь. По предварительной информации, женщина поставила кастрюлю на плиту и отвлеклась, вода слишком быстро выкипела и пластик загорелся.

Кухню заволокло настолько плотным дымом, что женщина не сразу смогла найти ребенка. Младенцу потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован с острым ингаляционным отравлением продуктами горения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бессоновском районе Пензенской области соседи спасли шестерых детей из горящего частного дома, в момент возгорания несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Соседи, увидев пожар, помогли им выбраться через окно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Выход из дома уже был отрезан огнем.

Ранее в Башкирии сестры-близнецы спасли пятерых детей и мать из горящего дома.