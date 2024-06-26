Поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног восьмилетнего мальчика на Кубани

В Краснодарском крае ребенок получил травмы, упав на насыпь из-за проходящего мимо поезда. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в микрорайоне Нижняя Хобза 25 июня. Восьмилетний мальчик получил травму головы. По предварительной информации, машинист, увидев на путях ребенка, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

Воздушный поток от локомотива сбил мальчика с ног, он упал на насыпь, получив серьезные травмы. Сейчас пострадавший находится в детской больнице. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Московской области 17-летняя школьница попала под поезд, когда пыталась обойти лужу. Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции «Подлипки-Дачные» Ярославского направления Московской железной дороги. Электричка сбила 17-летнюю девушку, оказавшуюся на путях. Как установили следователи, несовершеннолетняя пыталась обойти большую лужу, переходила железную дорогу в неположенном месте и не заметила приближающийся поезд. Спасти пострадавшую не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Татарстане трое подростков на мотоциклах попали под поезд.