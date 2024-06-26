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Украина объявила в международный розыск арестованного в РФ генерал-майора

ТАСС: Украина объявила генерал-майора Попова в международный розыск

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Пресс-служба Минобороны РФ

Адвокат Сергей Буйновский заявил, что украинские следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в России по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, украинская сторона объявила генерала в международный розыск. Следствие предъявило Попову обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины».

До этого адвокат генерал-майора Дмитрий Аграновский заявлял, что уголовное дело в отношении военного могут прекратить, если он отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) и отличится там.

Другой защитник Попова Сергей Буйновский также говорил, что расследование по делу генерала могут временно приостановить, если его направят в зону СВО. По словам адвоката, такую возможность предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс. Для этого необходимо, чтобы непосредственный начальник Попова обратился в военное следствие, после чего арестованного генерала могут направить на фронт.

В России Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Генерал был помещен в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, однако суд отклонил просьбу о домашнем аресте. Параллельно следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но и в тот раз суд решил оставить Попова под стражей.

Ранее второму фигуранту дела генерала Попова предъявили обвинение.

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