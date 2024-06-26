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Росавиация «оптимизирует информацию» о количестве самолетов в России

Росавиация: информация о количестве воздушных судов РФ сейчас оптимизируется

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Данные о количестве воздушных судов на сайте Росавиации в настоящий момент недоступны в связи с оптимизацией публикуемой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по словам представителя Росавиации, сам перечень российских авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен. Кроме того, крупнейшие отечественные перевозчики самостоятельно публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах.

6 июня в Росавиации рассказали о перспективах открытия аэропортов на юге России. Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается.

При этом закрытым аэропортам пообещали финансовую поддержку.

Ранее в Минтрансе высказались об альтернативных способах пополнения авиапарка России.

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