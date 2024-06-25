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Самолет с Ассанжем на борту прибыл на остров Сайпан

Самолет с Ассанжем совершил посадку на острове Сайпан

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WikiLeaks/X (ранее Twitter)

Самолет, на борту которого находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, приземлился на острове Сайпан на Северных Марианских островах. Это следует из данных веб-сервиса Flightradar.

На Сайпане пройдет судебное слушание, на котором, как ожидается, будет принято решение об освобождении Ассанжа.

До этого бывший американский военный разведчик Скотт Риттер проклял Соединенные Штаты из-за того, что они не смогли защитить Ассанжа и свободу слова.

25 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и вылетел в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории Америки.

Ранее в Минюсте США отказались комментировать сделку с Ассанжем.

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