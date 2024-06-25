В Петербурге ищут мужчину, пристававшего к школьнице в метро

Неизвестный домогался школьницы в метро Петербурга. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, инцидент произошел на оранжевой ветке, между станциями «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасской». Детали произошедшего не уточняются.

После инцидента 15-летняя школьница сообщила матери, после чего родительница обратилась в правоохранительные органы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители принимают все необходимые меры, чтобы найти преступника.

До этого в Крыму полицейские поймали мужчину, которого подозревают в домогательствах в отношении двоих 11-летних девочек. По словам родителей несовершеннолетних, человек пришел на детскую площадку и стал трогать школьниц.

По словам самого задержанного, в момент произошедшего он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент обстоятельства выясняют следователи.

Ранее в Южной Корее двух фигуристок отстранили из-за домогательств юниора.