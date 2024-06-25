Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге ищут мужчину, пристававшего к школьнице в метро

В Петербурге неизвестный домогался 15-летнего подростка в метро

close
100%
Анатолий Медведь/РИА «Новости»

Неизвестный домогался школьницы в метро Петербурга. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, инцидент произошел на оранжевой ветке, между станциями «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасской». Детали произошедшего не уточняются.

После инцидента 15-летняя школьница сообщила матери, после чего родительница обратилась в правоохранительные органы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители принимают все необходимые меры, чтобы найти преступника.

До этого в Крыму полицейские поймали мужчину, которого подозревают в домогательствах в отношении двоих 11-летних девочек. По словам родителей несовершеннолетних, человек пришел на детскую площадку и стал трогать школьниц.

По словам самого задержанного, в момент произошедшего он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент обстоятельства выясняют следователи.

Ранее в Южной Корее двух фигуристок отстранили из-за домогательств юниора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами