Следователи возбудили дело в связи с пожаром в подмосковном Фрязино

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело в связи с пожаром в административном здании, расположенном в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа.

«Принимаются меры к локализации пожара, устанавливается очаг и возможные причины возгорания», — говорится в заявлении.

24 июня в административном здании в городе Фрязино начался пожар, огонь охватил с пятого по восьмой этажи. В прошлом в строении располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан».

Площадь возгорания составила 4,5 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, внутри находились около девяти человек. Как минимум двоих из них спасти не удалось. Еще один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники МЧС РФ продолжают тушить пожар. К ликвидации огня были привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники.

При этом в какой-то момент в горящем здании произошел взрыв. В оперативных службах объяснили, что причиной взрыва стал газовый баллон.

Ранее очевидицы пожара в городе Фрязино рассказали, как находившиеся внутри люди просили о помощи.