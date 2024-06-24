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Туристический сезон в Крыму продолжается, несмотря на атаку ВСУ

Песков: никаких решений по закрытию турсезона в Крыму не принималось

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Власти пока не рассматривали закрытие туристического сезона в Крыму в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось, пока по этой теме ничего сказать не могу», — ответил представитель Кремля журналистам на брифинге.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, до 20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.

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Удар ATACMS по Севастополю
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