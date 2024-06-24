Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

close
100%
РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате серии террористических актов в Дагестане. Текст письма опубликован на сайте главы государства.

«Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в тексте письма.

Лидер Азербайджана также направил письмо с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову. Он отметил, что «с чувством глубокой скорби» воспринял новости о совершенных терактах.

23 июня в республике произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики расстреляли две синагоги, православные храмы и пост ДПС. После этого власти Дагестана объявили трехдневный траур.

Ранее появились кадры с места, где ликвидировали террористов в Махачкале.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами