Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате серии террористических актов в Дагестане. Текст письма опубликован на сайте главы государства.

«Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в тексте письма.

Лидер Азербайджана также направил письмо с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову. Он отметил, что «с чувством глубокой скорби» воспринял новости о совершенных терактах.

23 июня в республике произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики расстреляли две синагоги, православные храмы и пост ДПС. После этого власти Дагестана объявили трехдневный траур.

Ранее появились кадры с места, где ликвидировали террористов в Махачкале.