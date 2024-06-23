СК возбудил дело по фактам вооруженных нападений в Дагестане

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан возбудило уголовные дела о террористических актах по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте, в результате которых погибли и были ранены сотрудники полиции и гражданские лица. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что сейчас проверяются все детали произошедшего, а также устанавливаются лица, причастные к терактам. Их действиям будет дана правовая оценка, на месте работают следователи и следователи-криминалисты, отметили в СК.

До этого в министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.

Вечером 23 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в результате перестрелки, которая произошла у синагоги в Дербенте, пострадали сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Дербенте при нападении на церковь был убит священнослужитель.