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Сын модельера Вячеслава Зайцева умер в возрасте 64 лет

Болевший раком модельер Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сын известного модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил журналист Григорий Нехорошев.

«Умер модельер Егор Зайцев, всего-то 64 года», — написал корреспондент со ссылкой на адвоката Александра Маева.

Он добавил, что Егор Зайцев пережил отца всего на один год. По словам Григория Нехорошева, смерть модельера ознаменовала «конец династии».

В феврале медики диагностировали у Егора Зайцева образования в толстом отделе кишечника. Кроме того, у сына Вячеслава Зайцева нашли образования в печени и почках.

28 апреля модельер опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в больничной палате. В тот же день он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

В начале июня журналисты сообщили, что Егор Зайцев попал в реанимацию. Как сообщил Telegram-канал Mash, ему якобы сделали переливание крови. Однако люди из окружения модельера не подтвердили эту информацию, назвав ее «вбросом».

Но впоследствии стало известно, что он находится в палате интенсивной терапии в одной из московских клиник. Уже в тот момент состояние Егора Зайцева оценивали как тяжелое.

Ранее Егор Зайцев заявил, что хочет превратить усадьбу отца в музей.

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