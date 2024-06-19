Суд Евросоюза вынес решение по иску Ротенберга об отмене санкций

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск российского бизнесмена Игоря Ротенберга об отмене введенных против него санкций. Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.

Предприниматель хотел оспорить правомерность наложенных на него рестрикций. По мнению Ротенберга, региональное содружество допустило ошибку при внесении его имени в санкционный список.

Более того, бизнесмен заявил о нарушении его права на «эффективную защиту» в суде. В результате он решил подать иск о снятии с него западных рестрикций, что и сделал 25 ноября 2022 года. Но добиться положительного решения по вопросу отмены санкций предпринимателю не удалось.

Санкции в отношении Ротенберга были введены в апреле 2022 года. Тогда ЕС выпустил пятый пакет антироссийских рестрикций, в который также попали концерн «Калашников» и официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

16 июня текущего года суд ЕС отклонил иск российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, пытавшейся добиться отмены введенных против нее санкций. Вместе с этим инстанция обязала ВЭБ.РФ оплатить расходы, понесенные ею в ходе рассмотрения иска.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) объяснили нежелание вводить санкции против российского газа.