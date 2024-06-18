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В Праге остановили метро из-за подозрения на угрозу теракта

Idnes: две линии метро и пять трамваев остановили в Праге из-за двух чемоданов

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Depositphotos

Две линии метро и пять трамваев остановили в центре чешской столицы Праги из-за двух подозрительных чемоданов. Об этом сообщает местное издание Idnes.

Речь идет об остановке «Мустек», расположенной в центре города, которая служит транспортным хабом из-за пересечения здесь пяти маршрутов трамваев и двух линий метро.

«В настоящий момент мы работаем на Вацлавской площади, 21, где на тротуаре остались чемоданы. В целях обеспечения безопасности приостановлено движение метро А, Б и трамвая», — сообщили в чешской полиции.

Позднее, после того, как подозрительный багаж проверили взрывотехники, движение общественного транспорта было восстановлено — внутри забытых кем-то чемоданов не оказалось взрывчатки.

До этого в Чехии опровергли связь взрыва на полигоне с внешним вмешательством.

Ранее в Киеве произошел масштабный пожар в здании бывшего завода.

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