СК потребовал продлить арест замминистра обороны Иванову

Следственный комитет потребовал продлить арест заместителю министра обороны Тимуру Иванову, подозреваемому во взятке на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», — сообщили в суде.

До этого в ОНК Москвы опровергли, что Тимур Иванов может получать посылки с маркетплейса в «Лефортово».

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых подозревают во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению href=«http://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/23/23076955.shtml»>был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее адвокат сообщил об опасениях следствия из-за возможного бегства Иванова в ЕС.