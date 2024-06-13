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В ОНК опровергли, что Тимур Иванов может получать посылки с маркетплейса

Секретарь ОНК: Иванов не может получать посылки с OZON в СИЗО, только по почте

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Московские суды общей юрисдикции

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении особо крупной взятки, не может получать сообщения через сервис «ФСИН-письмо» в «Лефортово». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

«В «Лефортово» нет системы быстрой отправки «ФСИН-письмо», это особенность данного изолятора», — сказал он, уточнив, что заключенные СИЗО могут получать письма от своих близких через «Почту России».

Мельников также опроверг и публикации в СМИ о том, что Иванов может получать посылки, заказанные через маркетплейс OZON.
По его словам, через этот сервис Иванову можно отправить только книги, которые проходят в изоляторе строгую цензуру, но «не посылки».

До этого стало известно, что Тимур Иванов может получать посылки с маркетплейса в «Лефортово», а также переписываться с семьей через «Почту России». Информацию об этом разместил Telegram-канал Shot.

Ранее бывшая жена Тимура Иванова выставила его автомобиль на продажу.

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