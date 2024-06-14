Куратор «Дигория» назвал развитой донорскую систему России

День донора из праздника, имеющего социальный характер, превращается в праздник консолидирующий. Об этом рассказал политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

По его словам, культура взаимопомощи, добровольчества и волонтерства является традиционной чертой русской нации. При этом она получила дополнительный стимул после пандемии коронавирусной инфекции и начала специальной военной операции, считает он.

«Как в период ковида люди выстраивались в очереди с целью сдать донорскую кровь и ее компоненты для инфицированных, так и сейчас граждане массово посещают центры крови для того, чтобы помочь раненым бойцам и мирным гражданам, пострадавшим от террористических атак со стороны ВСУ», — сказал политолог.

Туманян подчеркнул, что такой подъем национального единения можно было особенно заметить в дни теракта в «Крокусе», когда десятки тысяч людей выстроились в многочасовые очереди, чтобы сдать донорскую кровь для пострадавших.

«Можно с уверенностью сказать, что это наша национальная черта и особенность, которая практически не присуща другим странам. Важно и то, что государство всячески поощряет устремления людей и их желание оказывать помощь своим согражданам», — добавил он.

Политолог напомнил, что сегодня в России создана развитая донорская система. Например, записаться на донацию можно заранее посредством одного из удобных для этого способов, доноры проходят различные обследования, а аппаратура систематически обновляется и совершенствуется.

«Фактически, созданы такие условия, чтобы человек, потратив минимальное количество времени, смог без отрыва от работы или любой другой занятости сдать кровь и ее компоненты удобным для себя способом. После донации гражданин получает денежную компенсацию, возможность получить дополнительный выходной день, а при систематическом донорстве внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения», — сказал Туманян.

Также он уточнил, что регулярные доноры получают отдельные региональные льготы и меры поддержки, которые значительно усиливаются после получения статуса «Почетный донор».