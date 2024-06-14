Две сотрудницы Apple обвинили работодателя в дискриминации по оплате труда

Две женщины подали иск к Apple Inc. от имени более чем 12 тыс. бывших и нынешних сотрудниц из-за гендерного разрыва в оплате труда. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Джастина Йонг и Амина Сальгадо проработали в Apple более 10 лет. По их словам, корпорация систематически платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам. Йонг говорит, что ей платят примерно на $10 тыс. в год меньше, чем ее коллеге-мужчине, налоговую форму которого она случайно увидела на офисном принтере. В свою очередь Сальгадо несколько раз жаловалась в Apple на неравенство в оплате труда, но даже после того, как сторонняя организация пришла к выводу о наличии этого разрыва, она так и не получила денежную компенсацию.

В поданном к работодателю иске они утверждают, что до 2018 года калифорнийская компания определяла стартовые зарплаты, спрашивая у сотрудников размеры их вознаграждений на прежних местах работы, и эта практика «увековечила исторически сложившееся неравенство в оплате труда мужчин и женщин». После того, как Калифорния запретила действовать подобным образом, компания начала сбор информации о зарплатных ожиданиях у соискателей, что лишь упрочило дискриминацию в оплате труда и оказало «неблагоприятное воздействие на женщин».

«Неспособность Apple платить женщинам и мужчинам равную зарплату за выполнение практически аналогичной работы просто не оправдана законом», — подчеркивает адвокат Джо Селлерс, представляющий интересы сотрудниц.

Представитель Apple, как уточняется, еще не ответил на просьбу прокомментировать иск, поданный 13 июня в суд штата Калифорния.

Ранее сотрудница McDonald's обвинила работодателя в гендерной дискриминации.