В Иране ожидают, что в 2024 году страну посетят более 50 тыс. туристов из России

Иран рассчитывает, что количество российских туристов в этом году превысит 50 тысяч. Об этом заявил директор департамента по развитию международного туризма Министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мослем Шоджайи, пишет ТАСС.

«В прошлом году к нам из России приехало 50 тыс. туристов. И мы ожидаем, что в текущем году этот показатель достигнет более высоких значений», — сказал он.

Министр также добавил, что из Ирана в Россию приехали более 60 тысяч туристов. Он отметил, что выездной туризм обоих государств имеет гораздо больший потенциал, поэтому подданные Москвы и Тегерана могут чаще приезжать в страны друг к другу.

Недавно сообщалось, что на туристическую отрасль в РФ повлияют санкции США против Мосбиржи. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, действия Штатов ускорят переход туристической отрасли на расчеты в нацвалютах, но это будет влиять на стоимость туров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство намерено создать комфортные и доступные условия для путешествий внутри страны.

Ранее стало известно количество китайских туристов, посетивших Россию без визы.