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Американцев предупредили о приближении мощной природной катастрофы

Daily Mail: США угрожает 9-балльное землетрясение и цунами высотой 30 метров

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Unsplash

Соединенные Штаты могут сильно пострадать из-за прогнозируемого девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров. Об этом пишет британская газета Daily Mail, опираясь на исследование сейсмологов.

«Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может вызвать мегаземлетрясение», — указывается в статье.

По прогнозу ученых, тектонические плиты в означенном регионе могут «наехать» друг на друга, увеличивая давление с риском сильнейших подземных толчков. Подобный катаклизм грозит спровоцировать цунами с волнами, достигающими 30 метров в высоту, что может поставить под угрозу жизни более 10 тыс. человек и повредить свыше полумиллиона зданий.

Незадолго до этого Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что неподалеку от Нью-Йорка в США произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Ранее на Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами.

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