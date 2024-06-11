Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты разработали законопроект о запрете никабов

Депутат Матвеев направил в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Депутаты Государственной думы РФ внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат из рядов КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) Михаил Матвеев.

Получение отзыва на законопроект от правительства является необходимым этапом перед внесением его на рассмотрение уже непосредственно в думу.

«Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы дедов Морозов. <..> Уходим от споров про религиозную одежду, чтобы не дать возможности поднять крик и увести нас в споры о том, какая нынче мода в той или иной пустыне мира», — прокомментировал законопроект Матвеев.

По словам депутата, законопроект не притесняет верующих и связан исключительно с обеспечением безопасности в стране.

До этого исламовед Силантьев собрал мнения религиозных деятелей по поводу запрета никабов.

Ранее депутат от Чечни Адам пообещал «доходчиво объяснить» Владиславу Даванкову смысл традиционных ценностей после призыва запретить ношение хиджабов в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами