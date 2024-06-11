Депутаты разработали законопроект о запрете никабов

Депутаты Государственной думы РФ внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат из рядов КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) Михаил Матвеев.

Получение отзыва на законопроект от правительства является необходимым этапом перед внесением его на рассмотрение уже непосредственно в думу.

«Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы дедов Морозов. <..> Уходим от споров про религиозную одежду, чтобы не дать возможности поднять крик и увести нас в споры о том, какая нынче мода в той или иной пустыне мира», — прокомментировал законопроект Матвеев.

По словам депутата, законопроект не притесняет верующих и связан исключительно с обеспечением безопасности в стране.

До этого исламовед Силантьев собрал мнения религиозных деятелей по поводу запрета никабов.

Ранее депутат от Чечни Адам пообещал «доходчиво объяснить» Владиславу Даванкову смысл традиционных ценностей после призыва запретить ношение хиджабов в школах.