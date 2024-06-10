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Московский профессор поверил мошенникам и отдал им 19,2 млн рублей

В Москве у профессора вуза мошенники выманили более 19 млн рублей

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Pixabay

Профессор московского вуза лишился более чем 19 миллионов рублей из-за аферистов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С 72-летним мужчиной связались неизвестные и представились сотрудниками «Госуслуг». По их словам, россиянину нужно было обезопасить средства. Помимо «работников» портала, с профессором общались и представители МВД.

В результате мужчина передал злоумышленникам деньги через курьера и верил, что звонившие ему собеседники отвезут средства в безопасное место.

«В период с 24 по 27 мая профессор снял со счетов и передал мошенникам 19 200 000 рублей. Курьер приезжал за деньгами прямо к дому», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время, россиянин понял, что его обманули и обратился в полицию. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Они уже проверили камеры наблюдения, но на тех, где мог присутствовать курьер, срок хранения записей оказался ограниченным.

Ранее в Томске россиянин хотел продлить срок действия сим-карты и лишился двух миллионов рублей.

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