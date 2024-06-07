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Россияне ответили, следят ли они за чистотой своей речи

«КП»: 64% россиян следят за чистотой своей речи

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Shutterstock

Более половины (64%) россиян следят за грамотностью и чистотой своей речи и всегда стараются говорить и писать правильно, что на 12% ниже, чем в 2022 году. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,8 тыс. человек.

«Ни разу в жизни не матерился в семье, при женщинах и при незнакомых людях. Стараюсь следить за языком, даже если устал, злюсь, расстроен», — поделился респондент.

Еще 18% опрошенных признались, что могут использовать мат и жаргон, а также коверкать слова (в 2022 году таких было 8%).

«Я часто на работе использую мат и жаргон. А что поделать, если коллеги по-другому не понимают», — сказал участник опроса.

Количество тех людей, которые осознают, что пишут и говорят не очень грамотно, не изменилось с 2022 года — таких оказалось 10%. При этом с 6% до 8% выросло число россиян, которые следят за речью только на работе или в присутствии важных людей.

Тренер по речи и дизайну голоса Седа Каспарова до этого рассказала «Газете.Ru», что привычка говорить медленнее поможет избегать слов-паразитов.

Ранее сообщалось, что ученые создали инструмент для распознавания сарказма.

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