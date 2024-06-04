«Скрывают сотни миллиардов»: в Госдуме анонсировали новые законы о блогерах

До конца этого года в России планируется принять сразу несколько законов, регулирующих работу блогеров. Это необходимая мера, так как сегодня бюджет недополучает из этой сферы до 500 млрд рублей в год, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Сегодня сотни миллиардов рублей находятся в черной зоне. Думаю, 300-500 миллиардов в год, которые должны быть в бюджете Российской Федерации, туда не поступают. Работа по обелению блогосферы только начинается, мы видим только первые начисления», — отметил депутат.

Помимо самих блогеров он призвал работать с рекламодателями, которые к ним обращаются, предотвратив проведение рекламных бюджетов через «серые схемы». Многие приличные компании, по его мнению, обналичивают средства, покупают на них криптовалюту и затем оплачивают рекламу, избегая уплаты налогов – все это требует отдельного контроля, подчеркнул парламентарий.

«Истории о том, что кто-то пользуется товаром и просто захотелось об этом рассказать не пройдут через фильтр, теневые схемы будут вскрываться», — пообещал Кирьянов.

До этого сооснователь «Ассоциации блогеров и агентств» Максим Перлин заявил, что в России в прошлом году объем рынка блогеров составил около 30 млрд рублей. По его мнению, попытки установить жесткие рамки блогосферы отрицательно повлияют на экономический потенциал государства.

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