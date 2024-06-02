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Россиянин попал в изолятор после обвинений в совращении мальчика

В Петербурге молодого человека задержали за совращение 12-летнего мальчика

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Global Look Press

Женщина из Петербурга подозревает местного молодого человека в совращении 12-летнего ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратилась 43-летняя мать пострадавшего. По ее словам, 21-летний петербуржец совершил развратные действия в отношении ее сына.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении молодого человека составили административный протокол. На данный момент россиянин находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленобласти учительницу задержали за домогательства в отношении четвероклассника. По данным источника, женщина оставляла ребенка после уроков и обменивалась с 11-летним подопечным личными фотографиями.

Спустя некоторое время мать заметила переписку, и мальчик в подробностях рассказал об отношениях с педагогом. После этого родительница обратилась в полицию.

Ранее в Астрахани педагог колледжа домогался студентов, обещая им хорошие оценки.

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