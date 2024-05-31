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Названа худшая страна по оказанию помощи незнакомцам

Sora News : Япония стала худшей страной по оказанию помощи незнакомцам

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Depositphotos

Эксперты Мирового индекса благотворительности назвали худшую страну по оказанию помощи незнакомым людям на улице, пишет Sora News.

Рейтинг составлялся из нескольких критериев: пожертвования на благотворительность, помощь незнакомцам и волонтерство. Изучив полученные результаты, специалисты заявили, что последней в рейтинге оказалась Япония, заняв 142-е место.

Лишь только 16 процентов населения страны пожертвовали деньги и 17 процентов стали волонтерами за прошлый год. Впрочем, местные жители в соцсетях высказали свое недовольство рейтингом и считают, что он необъективен.

«Большинство из нас не говорят по-английски, поэтому, когда дело доходит до помощи иностранцам, мы замкнуты. А во времена бедствий мы умеем оказывать помощь», — объяснили комментаторы.

Ранее специалистами был назван самый дорогой в мире город для жизни.

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