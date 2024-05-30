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Семья из ДНР сочла чудом разговор с Путиным

Мать-героиня из ДНР Ирина Волга назвала встречу с Путиным чудом

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Павел Лисицын/РИА Новости

Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, которая принимала участие в видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным назвала чудом разговор с главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я, конечно, в восторге, это прям необычно так. Для нас это чудо», — рассказала женщина, отметив, что до сих пор не верит, что это реальность.

В семье Волги растят десять детей, самой старшей дочке уже исполнилось 23 года.

30 мая российский лидер провел встречу с семьями граждан, награжденных орденами «Мать-героиня» и «Родительской славы».

До этого Путин заявил, что россиянам нужно «низко поклониться в ноги» за героизм и сплоченность. Президент отметил, что в настоящее время страна проходит через серьезные испытания. Также он обратился к непосредственным участникам церемонии, которые были удостоены государственных наград, и назвал их «творцами современной истории».

Ранее Путин рассказал, что вдохновляет граждан страны в дни испытаний.

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