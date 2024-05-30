На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли утром 30 мая. До этого движение по мосту перекрывалось с 00:56 мск до 01:30 мск.

Отмечалось, что перед тем, как Вооруженные силы Украины попытались атаковать ракетой Крым, над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Вечером 29 мая Минобороны России сообщало, что морская авиация Черноморского флота РФ ликвидировала украинский безэкипажный катер, который держал курс на Крым.

12 августа 2023 года министерство обороны РФ сообщало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Ранее в Черном море уничтожили безэкипажный украинский катер.