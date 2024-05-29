Росфинмониторинг добавил журналистку SOTA Лойко в перечень террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) добавила редактора интернет-издания Sota Анну Лойков в перечень список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед этим Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора интернет-издания Sota Анну Лойко, которая подозревается в оправдании терроризма. Министерство внутренних дел РФ объявило журналистку в федеральный розыск по неуточненной статье уголовного кодекса.

Незадолго до этого Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных на территории Российской Федерации зарубежных и международных организаций неправительственную организацию (НПО) Sota Media (признана нежелательной на территории РФ).

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.