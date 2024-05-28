Россиянка чуть не попалась на удочку мошенников при попытке устроиться работать в банк

В Челябинске женщина попалась на уловку мошенников при попытке устроиться на работу в банк. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, с женщиной по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником банка. Аферист сообщил, что в финансовой организации открыта вакансия, для которой предусмотрен удаленный формат работы по 30 часов в неделю с зарплатой в 45 тысяч рублей.

Мошенник стал убеждать женщину, что для официального трудоустройства ей нужно заполнить анкету, сообщить адрес электронной почты, а также прислать фотографию себя с паспортом. Однако последний пункт насторожил челябинку и вызвал у нее подозрения.

Затем она связалась с официальным чатом поддержки банка и там ей сообщили, что номер, с которого женщине звонили, действительно принадлежит им. При этом никаких селфи с документами для трудоустройства в финансовую организацию не требуется. После этого россиянка поняла, что разговаривала с мошенниками.

Ранее липецкие полицейские задержали афериста, похитившего у граждан более 3,3 млн рублей.