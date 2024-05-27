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Москву в ближайшие дни накроет тополиная метель

Метеоролог Позднякова: в Москве ожидается тополиная метель

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В ближайшие дни в Москве ожидается тополиная метель. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель», — написала она.

Специалист добавила, что раннее цветение тополей спровоцировала теплая и сухая погода во второй половине мая.

До этого генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов сообщил, что решить проблему пуха можно путем замены деревьев на берлинский или пирамидальный виды тополя, которые не плодоносят.

Специалист призвал не отказываться от тополей, так как они хорошо очищают воздух и помогают улучшить городскую экологию. По словам эксперта, за лето тополь способен «забрать» из воздуха десятки килограммов пыли.

Ранее дилеры рассказали, как правильно убрать тополиные почки с автомобиля.

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